Mutterstadt – Neujahsempfang 2023 im Palatinum

Nach zweijähriger Pause konnte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider wieder zum Neujahrsempfang ins Palatinum einladen.

Auf die traditionelle Begrüßung durch Handschlag wurde aufgrund der noch bestehenden Lage verzichtet. So begrüßte der Bürgermeister mit Unterstützung der Schornsteinfegermeister Michael Fußer und Michael Rutz die sehr zahlreich erschienen Gäste mit guten Wünschen zum neuen Jahr.

Zu Beginn spielte die Blaskapelle Mutterstadt unter der Leitung von Peter Reinartz die Titel „Flashlight“ und „Tiger Rag“.

Dazwischen begrüßte der Bürgermeister einige Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie die Beigeordneten Andrea Franz, Klaus Lenz und Hartmut Kegel, den Bundestagsabgeordneten Herrn Christian Schreider, die Landtags-Vizepräsidentin a.D., Frau Hannelore Klamm, die 1. Kreisbeigeordnete Frau Bianca Staßen in Vertretung des Landrats, den ehemaligen Landrat Werner Schröter, die Mitglieder des Gemeinderates, der Ausschüsse, der Verwaltung und des Seniorenbeirats und die Gattin des verstorbenen Altbürgermeisters Elsbeth Maurer. Zudem waren zu Gast mehrere Bürgermeister-Kolleginnen und -Kollegen aus den Nachbargemeinden. Weiterhin wurden Vertreter der Firmen Pfalzwerke AG, Pfalzcom I Manet, Pfalzmarkt, Thüga Energie, Thüga Energie Netze, Sparkasse Vorderpfalz und der VR Bank Rhein-Neckar begrüßt. Auch der Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, der Ehrenvorsitzende der Donaudeutschen Landsmannschaft, Vertreter der Ökumenischen Sozialstation Limburgerhof, unsere örtlichen Pfarrer der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde, der Evangelischen Freikirche, die Vertreter der Mutterstadter Schulen, KiTas, Vereine, Unternehmen, Institutionen sowie der Presse wurden begrüßt. Nicht zuletzt freute sich Hans-Dieter Schneider selbstverständlich über alle Besucher im Saal und hieß sie herzlich willkommen.

6 Gardetanz-Hopser im Alter von 3 bis 7 Jahren entzückten das Publikum mit ihrem Tanz. 10 Mitglieder der Jugendgarde im Alter von 7-13 Jahren gefolgt von 3 Juniorengardistinnen (13-17 Jahren), eröffneten mit einer unterhaltsamen und tänzerisch hochwertigen Darbietung die Abteilung Karneval.

Etwas beschaulicher war der diesjährige Beitrag der Sternsinger. Ihr Kommen stand in diesem Jahr unter dem Motto: Kinder schützen, Kinder stärken. Sie sangen „Gloria in Excelsis Deo“ von Johann Sebastian Bach. Um im Jahre 2023 für Kinderschutzorganisationen in der ganzen Welt zu sammeln, standen an den Ausgängen Körbe, welche auch gut gefüllt wurden.

Vor der Neujahrsrede des Bürgermeisters wurden mit einem Filmbeitrag, erstellt durch Günter Weiss von der MRN-News.de-Redaktion, die wichtigsten Stationen des letzten Jahres kurz vorgestellt.

Hans-Dieter Schneider begann mit dem Resümee, dass das Jahr 2022 für Kapriolen in allen Lebensbereichen stand. Dies nicht nur wegen der Natur-, sondern auch wegen der bewegenden politischen Ereignisse im In- und Ausland. Aber auch positive Dinge gab es bei politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Themen weltweit zu berichten.

Zu den Ereignissen, die über das Jahr 2022 in Mutterstadt stattfanden, gab es eine durch Bilder unterstützende Präsentation. Es folgten die herausragenden Leistungen Mutterstadter Sportler, die beachtliche Titelgewinne in ihren Sportarten verzeichnen konnten.

Im Jahr 2022 gab es in Mutterstadt auch ganz besondere Jubiläen. So feierte Frau Gerda Holzwarth ihren 100. Geburtstag, Frau Franziska Zarzycki ihren 101, 20 Ehepaare feierten die Diamantene Hochzeit und 19 Ehepaare die Eiserne Hochzeit.

„Neben freudigen Ereignissen ist auch der Tod ein unabwendbarer Bestandteil unseres Daseins“, so der Bürgermeister weiter. „So mussten wir uns leider im Jahr 2022 wieder von vielen vertrauten und geschätzten Menschen für immer verabschieden. Wir gedenken aller Verstorbenen in dankbarer Erinnerung.“

Ein Blick auf die demografische Entwicklung ergab, dass zum Jahresende 2022 die Gemeinde 14.048 Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz, davon gut 12.000 deutsche und knapp 2.000 ausländische oder staatenlose Mitbürger zählte. Mit jeweils ca. 7.000 hielten sich dabei das weibliche und das männliche Geschlecht in etwa die Waage. Damit stieg die Bevölkerungszahl in Mutterstadt weiterhin leicht an.

Danach nahm der Bürgermeister noch einen kurzen Ausblick auf 2023: „Anfang des neuen Jahres wird das neue zusätzliche Regenrückhaltebecken im Blockfeld nach Übergabe in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung der Innensanierung soll die Pestalozzi-Sporthalle bis Mitte des Jahres wieder für den Sportbetrieb verfügbar sein. Parallel laufen Genehmigungsphase und Ausschreibungen für den Ergänzungsneubau der Pestalozzi-Schule sowie die neue Kindertagesstätte als Teile des KinderCampus. Hier wollen wir im ersten Halbjahr mit dem Spatenstich die Bauarbeiten starten. Auch die Sanierung der Neuen Pforte mit Bibliothek und Jugendtreff geht demnächst in die Ausführungsphase. Die Bauarbeiten an der Südspange zur Verbesserung der schnellen Ableitung von Oberflächenwasser und dem begleitenden Weg zum Pfalzmarkt werden jetzt auch auf unserer Gemarkung sichtbar, und für das künftige Neubaugebiet Südwest sind Grundstückserwerbe sowie Planungsideen in Vorbereitung. Nicht zuletzt haben wir uns einen Ersatzneubau mit Umfeld-Aufwertung für die Notwohnungen in der Bleichstraße, den Straßenausbau „An der Fohlenweide“, die Sanierung der Rathausfassade und Verbesserungen für Radfahrer vorgenommen. Und im Februar sind auch wieder Gespräche über eine Straßenbahnanbindung Mutterstadts datiert. Schließlich können Sie etwa ab Mitte des Jahres wieder im ehemaligen REAL-Markt einkaufen – dann aber bei EDEKA. Insgesamt planen wir mit einem Investitionsvolumen von über 14 Mio. €.

Und lassen Sie uns auch möglichst alle wählen gehen! Darum bitte ich Sie herzlich. Denn am 05. März ist Bürgermeisterwahl, bei der Sie bestimmen, wer ab 01. Juli künftig entscheidende Impulse für die Entwicklung unserer Heimatgemeinde, z. B. bei Investitionen, Finanzen, Dienstleistungen und Personal, setzt. Meine Amtszeit endet am 30. Juni und ich werde dann mit knapp 68 Jahren in Pension gehen.“

Er bemerkte, dass auch in diesem Jahr viel zu tun gäbe. Selbstverständlich werde die Bürgerschaft weiterhin über alle wichtigen Schritte informiert bzw. daran beteiligt. „Lassen sie uns das Jahr 2023 deshalb wieder gemeinsam mit Geschlossenheit, Selbstvertrauen, Freude und Engagement angehen!“ rief Hans-Dieter Schneider die Bürgerinnen und Bürger auf.

Am Schluss dankte der Bürgermeister neben der stets einsatzbereiten Freiwilligen Feuerwehr für viele und schwierige Einsätze in 2022, dem Seniorenbeirat, der Lokalen Agenda 21, der Bürgerstiftung, der Steuerungsgruppe „Faire Gemeinde“, den Fördervereinen der Schulen und Kitas, den Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, den Unternehmen, Institutionen, Vereinen, Spendern und Privatpersonen, die das Gemeinwesen durch vielfältiges Engagement unterstützt haben.

Auch denen Menschen die sich zusammen mit dem ökumenischen Arbeitskreis ehrenamtlich für die Unterbringung, Betreuung und Integration der uns zugewiesenen Flüchtlinge einsetzten, dem Netzwerk Kindeswohl, dem Deutschen Roten Kreuz mit dem Team das ältere Mitbürger mit Mittagessen versorgt und zusammen mit der Ökumenischen Sozialstation den Jahnstraßen-Treff mit organisiert, ebenso die Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche öffentliche Grundstücke ehrenamtlich pflegen oder sich an der Reinigungsaktion in der Mutterstadter Gemarkung oder um öffentliche Gebäude beteiligen.

Ebenso ein Dank galt dem Pfalzmarkt für die tolle Gemüsedekoration.

Hans-Dieter Schneider bedankte sich zudem bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Beigeordneten, den Rats- und Ausschussmitgliedern, den uns verbundenen Behörden und Verbänden, der Polizei mit ihren für Mutterstadt zuständigen Bezirksbeamten, unseren Nachbar-Kommunen, der Presse und nicht zuletzt allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für die von Respekt und Vertrauen geprägte Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr 2022. Dies ist heutzutage durchaus einer besonderen Erwähnung wert!

Abschließend wünschte er allen viel Glück, alles Gute, Erfolg, Gesundheit, Frieden und Gottes Segen für 2023!

Die traditionelle Schlüsselübergabe des Bürgermeisters an den MCV „Die Geeßtreiwer“ sowie die Übergabe des gut gefüllten Gemeindesäckels beschloss dann den offiziellen Teil des Neujahrsempfangs.

Die dazugehörige Rede des Vizepräsidentin Sabrina Lüer beinhaltete „Die Narrenfreiheit im Rathaus zu genießen.“ So könnte sie sich ein Verkehrsseminar für die Nutzung der großen Kreuzung vorstellen, die Funktionen der Wasserturmuhr zu ergründen, Zäune zu hinterfragen oder sich einfach im Rathaus einzuschließen und die Ruhe zu genießen. Die alljährliche Aufgabe für den Bürgermeister ist nach aufwändiger Ideensammlung wie folgt ausgefallen: Hans-Dieter Schneider schließt sich als Garde-Tänzer (mit Funke-Marie-Uniform) der Feier dem 44. Gardetanzjahr der Geeßtreiwer an. Man darf auf die Prunksitzung des MCV mit vielen attraktiven Programmpunkten am 11.2.2023 gespannt sein.

Der diesjährige Stargast Christian „Chako“ Habekost betrat dann um 16.30 Uhr die Bühne. „Die pälzer Schprooch und der naturcoole Pälzer“ waren Thema des Programms des MundArtisten. Pfälzer Sprichwörter und Floskeln wurden „fachmännisch“ analysiert. Ein Rückblick auf die Pandemie sowie das Vorbeugen des „Dehydorschde“ (Verdursten) durch Schorle begeisterte die Besucher. Viele Pointen dieser Art unterhielten das Publikum auf hohem Niveau. Mit einem Auszug aus seinem Aktuellen Programm beendete er das abschließende Unterhaltungsprogramm des Neujahrempfangs unter tosendem Applaus.

Mit einem Umtrunk und Brezeln klang die rundum gelungene Veranstaltung für ca. 800 Gäste nach ca. 2,5 Stunden aus.