Mannheim – Weitere Unterstützung für Chişinău – Winterkleidung für ukrainische Geflüchtete

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Wintereinbruch stellt die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Städte aktuell vor neue Herausforderungen. Dies betrifft auch Mannheims Partnerstadt Chişinău. In der Hauptstadt der Republik Moldau, dem unmittelbaren Nachbarland der Ukraine, suchen derzeit viele ukrainische Geflüchtete Zuflucht. Die Stadt Chişinău hat daher ihre Partnerstadt Mannheim um Unterstützung bei der Versorgung der ukrainischen Geflüchteten mit warmer Winterkleidung, Decken und Bettwäsche gebeten. Ein LKW mit rund 13,7 Tonnen gebrauchter und sortierter Kleidung und Decken von bester Qualität konnte die Stadt Mannheim nun beschaffen und kurz nach Weihnachten an die Stadt Chişinău ausliefern. Der Transport umfasste Waren in einem Gesamtwert von rund 34.700 Euro.

Die Hilfsgüter wurden direkt an das kommunale Verteilzentrum der Stadt Chişinău geliefert. Die Stadtverwaltung organisiert in dem Zentrum die zentrale Vergabe von Lebensmittelpaketen und nun zur Winterzeit auch die Verteilung von warmer Kleidung und Decken an die über 22.000 registrierten ukrainischen Geflüchteten in Chişinău. Die Stadt Mannheim setzt damit ihre zugesagte Hilfe für ihre Partnerstädte fort, die aktuell von den Folgen des Krieges betroffen sind.

Für die Finanzierung der Hilfsgüter sowie den Transport nach Chişinău konnte die Stadt Mannheim erneut zusätzliche Fördermittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) in Höhe von rund 41.000 Euro erfolgreich einwerben.

Die Hilfsaktion für die Partnerstadt Chişinău wurde erneut von dem Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll und der Servicestelle Vergaben von Lieferleistungen / Zentraler Einkauf im Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz koordiniert.