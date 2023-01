Mannheim – ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz 2023 kurz vor Toresschluss – Urlauber wollen beim Verreisen nach der Corona-Pause nicht sparen

Berlin/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar(Werbung) – Vom 6. bis 8. Januar 2023 präsentierte der

ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz Privat- und Fachbesuchern vielfältige Urlaubsangebote für die schönste Zeit im Jahr. Ob Wanderer, Fahrradfahrer oder Camper, ob sportlich oder Kultur-Fan, ob Abenteurer oder Gruppenreisender – in der Mannheimer Maimarkthalle konnte man sich über Destinationen in aller Welt, Neuigkeiten und aktuelle Trends informieren, Messeschnäppchen ergattern, Wunschreisen vor Ort gleich buchen oder etwas bei der großen Tombola gewinnen. Die über zwei Jahre dauernden Einschränkungen der Corona-Pandemie hatten insbesondere die Reise- und Tourismusbranche stark in Mitleidenschaft gezogen, einige Unternehmen haben die Krise nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht überstanden. So war auch auf dem ReiseMarkt die Anzahl der Aussteller in einigen Bereichen rückläufig. Trotzdem war bei den insgesamt rund 65 Ausstellern überwiegend große Zufriedenheit mit der Messe und vor allem dem wieder sehr interessierten Kurpfälzer Publikum festzustellen. „Besonders auch die Reisebüros und Reiseveranstalter aus der Region nutzten die Gelegenheit, nach zwei Jahren Corona-Pause mit ihren treuen Stammkunden und neuen Gesichtern in direkten Kontakt zu kommen“, berichtet Frank Baumann, Geschäftsführer des Veranstalters expotec gmbh aus Berlin. Rund 6.500 Gäste dürfte es nach ersten Schätzungen in die Maimarkthalle gezogen haben. Auf der dreitägigen Messe gab es für Reiselustige viele Impulse und auch das eine oder andere Messeschnäppchen: von individuell ausgearbeiteten Fernreisen in entlegene Regionen der Welt über beliebte deutsche Ziele bis zum Tagesausflug fast vor der Haustür, von der Pauschalreise bis zum eleganten Hotel und der Kreuzfahrt, von Städtetrip bis Outdoor-Urlaub. Zwei große Sonderflächen gab es zu den Themen Camping/Caravaning und Fahrrad samt großem und rege genutztem Testparcours – beides Themen, die in der Coronazeit unglaublichen Aufschwung bekommen haben. Auffallend war in diesem Jahr der relativ hohe Anteil an Fernreiseangeboten. Im Gepäck hatten die Aussteller traumhafte Destinationen in Afrika, Nordamerika mit Kanada und Alaska, Südamerika, Neuseeland, Australien, in der Südsee, im näheren und ferneren Orient, ganz Europa, ganz Deutschland und natürlich in der Region. Hoch im Kurs standen auch wieder die spannenden Vorträge und Filme auf der Hauptbühne und den beiden Urlaubskinos. Horst Rosenberger von „Rollis on Tour“, der gemeinsam mit seiner Frau Petra mehrere Vorträge dabei hatte,

freute sich über mehr als 100 Zuhörende beim Thema Südafrika, die von Anfang bis Ende gespannt bei der Sache waren und ihm ein tolles Feedback gaben. Zum vierten Mal bei der Urlaubsmesse machten die Rosenbergers Rollstuhlfahrern oder Menschen mit Beeinträchtigungen Mut zum Reisen, um Land, Leute und Lebensart auch in entfernten Regionen kennenlernen zu können. Vom Trubel fast überrascht zeigte sich Harald Haas vom Mannheimer Traditions- Reisebüro Haas, das auf hervorragend organisierte Fernreisen, die teilweise durch mehrere Länder führen, spezialisiert ist. Von Zurückhaltung sei bei den Beratungen und Buchungen nichts zu bemerken. Die Ausgabefreudigkeit sei nach der Coronapause nicht zurückgegangen, obwohl insbesondere die Flugkosten- Anteile bei Reisen teilweise kräftig gestiegen und darüber hinaus schwer kalkulierbar seien. Bei Unterkünften und Reiseleitungen seien die Kosten ebenfalls gestiegen, aber moderater. Dies sei den Kunden aber gut zu vermitteln. Mit dem Besucheraufkommen sehr zufrieden war auch Christina Rackwitz, Chefin

von Königlich FairReisen aus Edingen-Neckarhausen: „Unsere Klientel – die Kreuzfahrer – sind bislang unbeeindruckt von der Angst vor steigenden Preisen, das riesige Nachholbedürfnis nach den letzten Jahren scheint das auszugleichen.“ Bei Kreuzfahrten haben sich die Preise kaum verändert, was aber auch an den

hier teils herrschenden Überkapazitäten liegen könnte. Constanze Neumeier vom Stand der FN Reisen konstatierte an ihrem Stand viel ernst gemeintes Interesse: „Die Leute nehmen sich Zeit für die Sammlung von detaillierten Informationen über unsere Ziele.“ Christian Schwuchow von Geograf Exkursionen ist seit vielen Jahren als Aussteller auf dem ReiseMarkt. „Der Renner sind in diesem Jahr unsere Destinationen Costa

Rica, Vietnam, Usbekistan und auch Island. Die Menschen haben jetzt nach Corona noch viel mehr Lust aufs Reisen als vorher. Manche haben die letzten beiden Jahre ihre Reisebudgets auf die Seite gelegt und wollen jetzt in 2023 richtig toll verreisen!“ Ähnliches berichtet Rüdiger Sauerland, Chef von Blue Planet, dem gleich am Ende des ersten Messetages die Formulare ausgingen. In seinem Schwerpunktgebiet Afrika ist der Veranstalter auf nachhaltiges Reisen mit Aspekten wie Artenschutz und der Beteiligung an sozialen Projekten spezialisiert, was bei den Messebesuchern in Mannheim sehr gut ankam. Auch lebhaftes Nachgeschäft sei wieder zu erwarten. Große Bereiche Fahrrad sowie Caravan Über den Bereich Radtourismus und Radmobilität konnten sich Messebesucher bei den Ausstellern auf der großen Sonderfläche informieren, die unterschiedlichsten Fahrradmarken sowie E-Bikes auf dem rund 1.000 Quadratmeter großen Testparcours ausprobieren und die neuesten Accessoires

kennenlernen. Hier am Start war beispielsweise Markus Kunkel von „Rad-Sport- Bergstraße“ – er präsentierte die aktuellen Trends und Modelle von i:SY, Müsing und RSB Neutral, unterstützt vom i:SY Show Truck, der ausgeklappt 15 x 4,50 Meter misst. Mit dabei war auch der Dörr E-Bike-Shop mit der schweizerischen Marke FLYER, der zu Dörr Reisemobile / Pössl Center Rhein-Neckar aus Hockenheim gehört, das mit seinen Reisemobilen und Caravans ebenfalls auf dem ReiseMarkt vertreten war. Till Nimsgern freute sich über aussichtsreiche

neue Kontakte in diesem qualitativ hochwertigen Segment. Auch die Fahrradspezialisten von Schreiber Zweirad und Motor-Technik aus der Käfertaler Straße waren drei Tage lang mit dem ganzen Personal fast durchgängig in

Beratungsgesprächen mit ernsthaft interessierten potenziellen E-Bike-Fans der Marken Haibike, Victoria, Conway und QiO-Kompakträder. Für Christian und Jennifer Schreiber steht auf der Messe die Kontakt- und Imagepflege absolut im Vordergrund, sie freuen sich jetzt noch auf ein gutes Nachgeschäft. Im Trend ist auch das Thema Caravan, das sich stark wachsender Beliebtheit erfreut. Auf über 500 Quadratmetern waren mehrere Aussteller mit einer Vielzahl an hochwertigen Modellen bis zur Premiumklasse am Start. Neu dabei war Ahorn Rent aus Speyer, es war „eine gute Entscheidung, uns in unserer eigenen Region auf dieser Messe zu präsentieren“, meint Daniel Feldmann, Leiter der Vermietstation. Er verspricht sich ein gutes Nach-Messe-Geschäft in beiden Bereichen Vermietung und Verkauf von Reisemobilen. Nächster ReiseMarkt 2024 Auch im nächsten Jahr soll der ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz für zahlreiche Besucher die richtige Adresse sein, um die nächste spannende Reise zu buchen und sich Inspirationen für die schönste Zeit des Jahres zu holen. Termin ist voraussichtlich der 5. bis 7. Januar 2024. Über den ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz Der ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz findet seit 1995 jährlich in der Maimarkthalle Mannheim statt und bietet einen kompakten Überblick über den Bereich

Touristik. Veranstalter ist seit Mitte 2017 die expotec gmbh. Sie wurde 1992 gegründet und ist national sowie international als Messe- und Kongress- Veranstalter tätig. Im inländischen B2C-Bereich ist die Gesellschaft auf Reisemessen spezialisiert und organisiert diese in Magdeburg, Rostock und Mannheim.

Weitere Infos zum ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz gibt es unter: www.expotecgmbh.de/wDeutsch/messen_inland/reisemarkt_rnp/ oder auf der eigenen Facebook-Seite.