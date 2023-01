Mannheim – Jobs for Future in der Maimarkthalle Mannheim – Attraktive Stellenangebote und persönliche Beratung vom 9. bis 11. Februar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Top-Chancen auf der Jobs for Future!

Attraktive Stellenangebote und persönliche Beratung vom 9. bis 11. Februar auf der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium in der Maimarkthalle Mannheim

Die Wirtschaft schlägt Alarm: Qualifizierte Fachkräfte und motivierter Nachwuchs fehlen an allen Ecken und Enden. HandwerkerInnen sind rares Gut, Pflegekräfte ächzen unter zu vielen Überstunden, Baustellen stehen still, Restaurants müssen aufgrund von Personalmangel früher schließen. Beste Chancen also für Absolventen, Jobsuchende und alle, die sich einer neuen Herausforderung stellen möchten. Auf der Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium präsentieren vom 9. bis 11. Februar 2023 rund 300 Aussteller verschiedenster Branchen ihre Angebote – viele haben konkrete Stellen, Ausbildungs- oder Praktikumsplätze im Gepäck. Das lohnt sich sogar für Kurzentschlossene: Direkt am Messestand Kontakt aufnehmen und vielleicht schon zum nächsten Monatsanfang beim neuen Arbeitgeber starten! Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Regionale und internationale Unternehmen, Unis und Hochschulen, Bildungsinstitute und Berufsverbände: Das Angebot auf Deutschlands großer Bildungs- und Berufemesse ist breit gefächert. Absolventen, Studierende und Berufserfahrene knüpfen schnell und unkompliziert wertvolle Kontakte zu Personalern und können im persönlichen Gespräch am Messestand gleich alle wichtigen Fragen klären. Wer noch ganz am Anfang der Karriereplanung steht, kann unter einem Dach in viele verschiedene Berufe hineinschnuppern und so vielleicht neue Talente entdecken. Wie wäre es beispielsweise mit einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann (m/w/d) oder einem Praktikum im Hotel? Vertreter von Einzelhandels- und Tourismusbranche suchen auf der Jobs for Future händeringend nach Personal. Auch in der Kranken- und Altenpflege sind viele spannende Stellen zu haben. Quereinsteigende herzlich willkommen! Die regionale Veranstaltungsbranche wirbt auf der Jobs for Future mit einem Gemeinschaftsstand um eventaffine Fach- und Nachwuchskräfte – mit dabei sind unter anderem das Congress Center Rosengarten, das Nationaltheater Mannheim, das Capitol, das Palazzo Varieté und die Mannheimer Maimarkt-Gesellschaft.

Mitmachen, ausprobieren und Neues lernen: In kostenlosen Workshops und Kurzvorträgen geben die Profis wertvolle Tipps und Insider-Infos zu Themen wie Studieren ohne Abitur, erfolgreich bewerben oder den passenden Weiterbildungsmöglichkeiten in allen Phasen des Berufslebens. Draußen vor der Maimarkthalle lockt der Info-Truck von SÜDWESTMETALL mit zahlreichen Experimentierstationen: Interessierte können zum Beispiel an einer virtuellen Automobilproduktion mitwirken oder erleben, wie eine computergesteuerte CNC-Fräse programmiert wird.

info:

Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium

09. bis 11. Februar 2023, Maimarkthalle Mannheim

Geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr

Eintritt frei

Weitere Infos unter www.jobsforfuture-mannheim.de

Quelle MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH