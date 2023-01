Heidelberg – Öffentliche Führung und Shared Reading im Friedrich-Ebert-Haus im Januar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 18. Januar um 18.30 Uhr findet im Friedrich-Ebert-Haus ein Treffen zum Shared Reading statt. Beim Shared Reading treffen sich Menschen, um gemeinsam zu lesen, Worte auf sich wirken zu lassen und darüber zu sprechen. Ehrenamtliche Leseleiter und Leseleiterinnen suchen die Texte aus, bringen Sie für alle Teilnehmenden mit und begleiten die sich daraus entstehenden Gespräche.

Für die Teilnahme ist kein Vorwissen nötig. Jeder kann mitmachen. Der Eintritt ist frei.

Treffpunkt ist im Innenhof des Friedrich-Ebert-Hauses.

Weitere Termin:

15. Februar 2023, 18.30 Uhr

15. März 2023, 18.30 Uhr

Außerdem: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte

Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Unterm Strich. Karikatur und Zensur in der DDR“

22. Januar 2023, 15 Uhr

Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg

Die öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Unterm Strich. Karikatur und Zensur in der DDR“ im Friedrich-Ebert-Haus am 22. Januar um 15 Uhr gibt einen Überblick über die große Bandbreite des karikaturistischen Schaffens in der DDR. Die zahlreichen Abbildungen machen politischen Vorgaben, Spielräume und Grenzen der gezeichneten Satire anschaulich und geben auf unterhaltsame Weise Einblicke in Lebenswirklichkeit der Menschen in der Diktatur.

Der Eintritt ist frei.

Kostenlose Führungen für Gruppen auf Anfrage (foyer@ebert-gedenkstaette.de).