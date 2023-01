Germersheim – Die Südpfalz präsentiert sich am Pfalz-Stand auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. präsentiert die Region auch in diesem Jahr vom 14. bis 22. Januar am gemeinsamen Pfalz-Stand auf der Messe Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart. Der Pfalz-Stand ist seit vielen Jahren eine feste Größe auf der Messe, die mit jährlich mehr als 200.000 Besuchern als eine der größten touristischen Publikumsmessen der Welt gilt. Nach derCorona-Zwangspause freuen sich die Ausstellenden in diesem Jahr wieder auf viele Besucherinnen und Besucher. Am ersten Wochenende (bis einschließlich Montag) gibt es zusätzlich bei der „Rad- und Wandermesse“ einen gesonderten Pfalz-Stand mit vielen Informationen zu den Themen Radfahren und Wandern. Besuchende können sich am Pfalz-Stand umfassend über alle Urlaubs- und Freizeitangebote der Region Pfalz, wie z.B. zu den Themen Wandern, Radfahren, Freizeit und Gastgeber informieren. Der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. hat den neuen „Erlebnisführer Südpfalz“ mit vielen Touren- und Ausflugstipps sowie die Radkarte Südpfalz und die Wanderbroschüre Südpfalz mit dabei. Natürlich dürfen auch der druckfrische Flyer „Pfälzer Spargelgenuss“ oder der aktuelle Veranstaltungskalender „Feste und Veranstaltungen in der Südpfalz“ nicht fehlen. Für die Gäste ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Pfalz-Stand befindet sich in Halle 6, der Pfalz-Stand auf der Rad- und Wandermesse (14. – 16.01.) befindet sich in Halle 9. Weitere Informationen sowie verschiedene Broschüren gibt es beim Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim, Tel. 07274/53-300, www.suedpfalz-tourismus.de oder Pfalz-Touristik e.V., Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt/Weinstraße, Tel. 06321/3916-0, www.pfalz.de.

