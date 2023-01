Bockenheim – Mit 2,6 Promille aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Freundeskreis der Meisterschule für Handwerker (MHK) in Kaiserslautern, Am Turnerheim 1, bietet im Februar einen vierteiligen Schweißkurs an, in dem das Lichtbogenschweißen und Metall-Schutzgasschweißen (MAG) im Mittelpunkt stehen. Der Kurs findet an allen Samstagen im Februar (4., 11., 18. … »