Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruch bei der DLRG Neuhofen an der Schlicht

Viernheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße geriet am Sonntag (08.01.), in der Zeit zwischen 12.30 und 19.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. INSERATKarriere.Mannheim.de Die Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher die Wohnung. ... Mehr lesen »