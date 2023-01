Ludwigshafen – Richie Beirach mit neuem Trio zur Session

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Auftakt der Reihe “The Christian Scheuber Legacy Jazz Lights Jam Sessions” am Donnerstag, 12. Januar, 20 Uhr, spielt der rennomierte Jazz-Pianist Richie Beirach mit seinem neu formierten Richie Beirach Trio im Dôme des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus: “Ich habe die Mitglieder meiner verschiedenen Trios über die Jahre hinweg gemäß einer ganz simplen Grundlage ausgewählt: Ich fand die besten Spieler*innen, die ich finden konnte. Dies bedeutete fast immer, dass die Spieler*innen meiner eigenen oder der mir vorangegangenen Generation angehörten. Aber nun, im Alter von 75 Jahren, habe ich mich endlich dazu entschieden, junge Talente in mein neues Trio aufzunehmen: Tobi am Schlagzeug und Tilman am Kontrabass sind beide um die 30 Jahre alt und wundervolle, super talentierte Spieler. Ich bin sehr stolz auf dieses neue Trio und freue mich bereits darauf, mit diesem aufzunehmen und viele Konzerte zu spielen. Die Zukunft wird glänzen”, betont Beirach.Die Formation spielt in der Besetzung mit Richie Beriach am Klavier, Tilman Oberbeck am Kontrabass und Tobias Frohnhöfer am Schlagzeug. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung des Fördervereins dasHaus e.V. ist frei.

Auftakt beim klassischen Flohmarkt

Der klassische Flohmarkt im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus startet am Samstag von 9 bis 13 Uhr ins neue Jahr. Bei freiem Eintritt werden wertige Gebrauchtwaren von Privataanbietenden in den Räumlichkeiten und auf dem Vorplatz des Kulturzentrums dasHaus angeboten. Ergänzt wird das Angebot dieser Veranstaltung traditionell von einer offenen Bühne und veganen Leckereien im Gastronomiebetrieb Hausboot Ludwigshafen. Daneben sind auch gemeinnützige Institutionen eingeladen, mit ihrem Verkaufsstand Gelder für ihre Vereinsarbeit zu erwirtschaften.

Eine Anmeldung für Verkäufer*innen ist ausschließlich unter der Telefonnummer 0621 62 58 28 möglich. Wer auf dem Anrufbeantworter Name, Rufnummer und die gewünschte Standgröße hinterlässt, hat damit ohne weitere Rückmeldung verbindlich reserviert. Die Standgebühr beträgt 7 Euro pro laufenden Meter. Im Restaurant Hausboot Ludwigshafen werden während des Flohmarktes vegane Leckereien angeboten. Der klassische Flohmarkt ist eine Veranstaltung des Fördervereins dasHaus e.V.

Die weiteren Termine im ersten Halbjahr 2023 sind am 4. Februar, am 4. März, am 1. April, am 6. Mail sowie am 3. Juni, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Wolfgang Sing bei Blues Session

Zur Blues Session mit der ElVille Blues Band am Donnerstag, 19. Januar, 20 Uhr, im Dôme des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus gastiert der Gitarrist und Sänger Wolfgang Sing. Mit seiner Gitarre hat der Künstler in verschiedenen Lebensphasen auch mit unterschiedlichsten Genres experimentiert und profiliierte sich dabei im Rock und Jazz, aber auch als Singer-Songwriter. Seinen Blues stellt er gemeinsam mit der Elville Blues Band in der Besetzung Tom Schaffert (Gitarre), Sam Sommer (Schlagzeug), Frowin Ickler (Bass) und Tom Karb (Hammond Orgel) vor. Der Eintritt zur Blues Session des Fördervereins dasHaus ist frei.

Szene-Star Mädness bei Harfenklängen

Mit einem bundesweit gefeierten Star der Szene eröffnet die HipHop-Reihe Harfenklänge am Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, ihren diesjährigen Turnus im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus. Der Künstler Mädness veröffentlichte Ende September mit dem Album “Maggo lebt” sein drittes Release in nicht einmal vier Jahren. Heute empathisch, bewusst und ganz bei sich selbst, hat Mädness Phasen der Melancholie und Zweifel, Krisen und Irrwege überwunden.

Der Darmstädter Rapper Mädness gastiert bei den Harfenklängen im Anschluss an seine aktuelle Tour bei der monatlichen Rap-Jam der Ludwigshafener Music Gourmétz im Kulturzentrum dasHaus. An diesem Abend auch auf derr Bühne sind Max Blank und Andymics sowie der Heidelberger Hodi Flow.

Unterstützt wird dieses Konzert vom Förderverein dasHaus. Karten zu diesem Event kosten 15 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse.