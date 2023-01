Ludwigshafen – Neujahrsempfang im Café Alternativ

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Team des Cafés Alternativ, Rohrlachstraße 76, lädt am Donnerstag, 12. Januar 2023, 15 Uhr, zum Neujahrsempfang mit Vernissage der Ausstellung "Miteinander". Die Frankenthaler Designerin und Sozialarbeiterin Hanne Schütz zeigt Bilder und Skulpturen von Menschen, dargestellt in unterschiedlichsten Formen und Momenten. Mit ihren Bildern und Skulpturen geht sie der Frage nach, was das Thema "Miteinander" eigentlich bedeutet. Die Ausstellung ist bis 23. März im Café Alternativ zu sehen. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgen Ria Pelikan

am Klavier und Pamela Arce-Santos am Cello. Der Eintritt ist frei.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail