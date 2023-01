Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SGK Basketball – #JoinTheTeam) – Am letzten Wochenende der Weihnachtsferien feierten 200 junge Basketballspieler und Basketballspielerinnen den Beginn des neuen Jahres in Heidelberg-Kirchheim. Beim SGK New Year’s Cup spielten 16 U10 & U12 Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um den ersten Titel des neuen Jahres. In den Finalspielen sicherte sich in ... Mehr lesen »