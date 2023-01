Ludwigshafen – Beziehungsreiche Ausdrucksvielfalt

Ludwigshafen / Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz) – Am Freitag, den 20. Januar um 19.30 Uhr findet das 4. Philharmonische Konzert im Pfalzbau Ludwigshafen statt. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis präsentiert die Deutsche Staatsphilharmonie Werke von Brahms und Elgar. Solist des Abends ist der Pianist Tzimon Barto. Unter dem Titel „Zusammenhalt“ spielt die Staatsphilharmonie beim

4. Philharmonischen Konzert in Ludwigshafen unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis ein

beziehungsreiches Programm, das sowohl in Johannes Brahms‘ Klavierkonzert Nr. 2 als auch in

Edward Elgars 1. Sinfonie die Ausdrucksvielfalt der sinfonischen Gattung hörbar macht.

Johannes Brahms‘ 2. Klavierkonzert, das 1881 uraufgeführt wurde, sticht gegenüber den gängigen

Virtuosenkonzerten heraus, da es ganz einem sinfonischen Anspruch folgt. Dabei webt sich der

Solopart in den spätromantischen Orchestersatz ein, wodurch die musikalischen Partner eng

miteinander verzahnt sind. Das Werk besticht durch einen Reichtum an differenzierten musikalischen

Momenten: heiter-gelassene, klangvolle, kunstvoll konstruierte sowie tiefsinnig emotionale. Über ein

prägnantes Thema vereint Brahms Solist und Orchester, deren Kommunikation in den einzelnen

Sätzen immer wieder durch Kontraste den musikalischen Verlauf bestimmen und die Spannung

hochhalten. Erst 1908, im Alter von 51 Jahren legte Edward Elgar seine 1. Sinfonie vor. Zu diesem Zeitpunkt war

der englische Komponist längst hoch angesehen, seine Musik galt als Aushängeschild der Nation.

Doch seine Popularität ging auf seine effektvollen Werke zurück, die ihm selbst nicht tief genug

gingen. 1907 begann Elgar dann aus einem Entwurf eines Streichquartettes seine 1. Sinfonie zu

gestalten. Darin verschachtelte er Themen und Motive eng miteinander, die einen dramatischen

Bogen entstehen lassen. Das viersätzige Opus folgt besonderen Stilmitteln: überraschende

harmonische Wendungen, abrupte Tempowechsel, intensive rhythmische Energien und eine

vielschichtige dynamische Gestaltung. Immer wieder erklingen kontrastreiche Momente, wobei das

Eingangsthema sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Sätze und deren Stimmungen zieht. Das

in Manchester uraufgeführte Werk zählt zu den größten Triumphen Edward Elgars.

Brahms‘ Klavierkonzert Nr. 2 hätte beim 4. Philharmonischen Konzert der Pianist Javier Perianes

gespielt, der für dieses Werk jedoch indisponiert ist. Damit das Konzertprogramm wie geplant

durchgeführt werden kann, wird nun Tzimon Barto das Solokonzert spielen. Barto, einer der führenden

amerikanischen Pianisten, legt großen Wert auf die Verbindung zwischen Musik und Poesie, wodurch

seine Interpretationen von einer breit gefächerten Ausdruckspalette geprägt sind.

Eine Konzerteinführung findet um 18.45 Uhr im Raum „Havering“ statt.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Freitag, den 20. Januar, 19.30 Uhr

4. Philharmonisches Konzert

Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau

Mitwirkende:

Michael Francis, Chefdirigent

Tzimon Barto, Klavier

Programm:

Johannes Brahms, Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur, op. 83

Edward Elgar, Sinfonie Nr. 1 As-Dur, op. 55

Einzelkarten 32 / 25 / 15 €

Vorverkauf

online, www.staatsphilharmonie.de, per Mail, karten@staatsphilharmonie.de

telefonisch 0621/336 73 33

Mo und Fr 11.00–17.00 Uhr /

Di und Do 11.00–19.00 Uhr /

Sa 10.00–13.00 Uhr