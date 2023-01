Kaiserslautern – Vierteiliger Schweißkurs: Angebot des Freundeskreises der Meisterschule für Handwerker

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Freundeskreis der Meisterschule für Handwerker (MHK) in Kaiserslautern, Am Turnerheim 1, bietet im Februar einen vierteiligen Schweißkurs an, in dem das Lichtbogenschweißen und Metall-Schutzgasschweißen (MAG) im Mittelpunkt stehen. Der Kurs findet an allen Samstagen im Februar (4., 11., 18. und 25. Februar) jeweils von 8 bis 15.30 Uhr in der Metallbauwerkstatt der Schule statt. Die Kursgebühr beträgt für Schüler und Schülerinnen, Studierende und Mitglieder des Freundeskreises 190 Euro, für Nichtmitglieder 210 Euro; an Materialkosten kommen etwa 50 Euro hinzu. Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und feste Lederhandschuhe sind mitzubringen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte eine Anmeldung bis 20. Januar an amueller@mhk-kl.de erfolgen; Informationen gibt es unter Telefon 0631 3647-424.

Der Kurs vermittelt die theoretischen Grundlagen und den Umgang mit den Geräten. Die Teilnehmenden führen Schweißübungen an Blechen und Rohren wie I-Nähte, die durchgeschweißt werden und gerade verlaufen, und Kehlnähte, bei denen zwei Werkstücke aufeinanderstoßen und dabei in einem Winkel zueinanderstehen, aus. Alle Schweißübungen werden in verschiedenen Schweißpositionen und Materialstärken ausgeführt.