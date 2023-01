Kaiserslautern – 1. FC Kaiserslautern erhält vom DFB eine Geldstrafe

Kaiserslautern. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichem Verhalten seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.400 Euro belegt. Davon kann der Verein einen Betrag von bis zu 6.800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Vor Anpfiff der zweiten Hälfte des Zweitligaspiels auswärts beim Hamburger SV am 8. Oktober 2022 zündeten Kaiserslauterer Zuschauer mindestens zehn pyrotechnische Gegenstände. Der Spielbeginn verzögerte sich um etwa drei Minuten. Zudem wurden in der 48. Spielminute mindestens zehn weitere pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, woraufhin das Spiel für vier Minuten unterbrochen werden musste. Des Weiteren wurden während der Partie weitere sieben pyrotechnische Gegenstände im Gästebereich entzündet.

Der FCK wird wie gewohnt versuchen, Einzeltäter zu identifizieren und gegebenenfalls in Regress zu nehmen. Gegen ermittelte Täter werden zudem Stadionverbote ausgesprochen. Gleichzeitig möchte sich der FCK nochmals für den Support der FCK-Fans bedanken, die die Roten Teufel lautstark und regelkonform unterstützen.

Im Trainingslager in Belek in der Türkei endete das Testspiel am Sonntag vom 1. FC Kaiserslautern gegen den Drittligisten TSV 1860 München 1:1 unentschieden. Nach der Halbzeitpause brachte Kenny Prince Redondo den FCK in der 56. Minute mit 1:0 in Führung. 1860 München glich kurz vor dem Abpfiff durch einen abgefälschten Schuss von Martin Kobylanski (90.) zum 1:1-Endstand aus.

Am Sonntag, 15. Januar 2023 um 14 Uhr, findet ein weiteres Testspiel vom FCK gegen den Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt statt. Das Spiel wird auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ausgetragen.

Der Rückrundenauftakt vom 1. FC Kaiserslautern findet am Samstag 28. Januar 2023 bei Hannover 96 statt. Das erste FCK-Heimspiel im neuen Jahr wird am Samstag, den 4. Februar 2023 um 13 Uhr, gegen Holstein Kiel im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ausgetragen. Für die Rückrunden-Heimspiele bietet der FCK für seine Fans eine Dauerkarte an. Der 1. FC Kaiserslautern belegt als Aufsteiger nach der Hinrunde mit 29 Punkten den hervorragenden vierten Tabellenrang. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Kenny Prince Redondo erzielte im Testspiel gegen 1860 München den Führungstreffer für den FCK (Foto Michael Sonnick)