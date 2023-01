Heidelberg – So geht “Social Selling”!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kund*innen haben sich verändert, und die Ansprüche an die Vertriebsteams sind gewachsen. Im digitalen Vertrieb sind neue Kanäle hinzugekommen. Die Business- Plattformen Xing und LinkedIn spielen auch im B2B-Vertrieb eine große Rolle. In einem Präsenzseminar der vhs Heidelberg am 13.1. wird das brandaktuelle Thema „Digitaler Vertrieb via Social Selling“ behandelt. Neben einer intensiven Beratung zum Xing- und LinkedIn-Profil dreht sich dieses Training auch um Zielgruppen und deren gezielte Ansprache. Es werden Empfehlungen zur digitalen Akquise mit neuesten Methoden gegeben.

Anmeldungen bis 11.1. unter 06221-911 971 oder beruf@vhs-hd.de oder über www.vhs-hd.de

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg