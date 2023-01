Heidelberg – Basketballer der MLP Academics Heidelberg hoffen auf eine große Kulisse am 15.1 gegen Bayreuth

Heidelberg. Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg haben das Auswärtsspiel bei den HAKRO Merlins Crailsheim mit 93:102 Punkten verloren. Die Heidelberger haben die ersten drei Viertel mit 21:23, 23:33 und 23:31 Punkten verloren, erst das letzte Viertel ging mit 26:15 an die MLP Academics Heidelberg. Vor 2.447 Zuschauern in der „Stierkampfarena“ von Ilshofen war im Baden Württemberg-Derby bereits nach 30 Minuten mit 87:67 zu Gunsten von Crailsheim die Vorentscheidung gefallen. Die besten Werfer bei der fünften Niederlage in Folge bei den MLP Academics Heidelberg waren Tim Coleman und Eric Washington mit jeweils 18 Punkten.



Das nächste Heimspiel von den MLP Academics Heidelberg gegen medi Bayreuth am Sonntag, 15. Januar um 15 Uhr, im SNP-dome in Heidelberg ist sehr wichtig. Die Bayreuther liegen mit 6:22 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz auf einem Abstiegsrang. Die Heidelberger haben 8:20 Zähler und liegen nur dicht davor. Für das Kellerduell wurden bereits mehr als 2.000 Karten verkauft und die Heidelberger hoffen auf eine große Kulisse im SNP dome am Carl-Friedrich-Gauß-Ring 16. Mit der Unterstützung der Fans möchten sich die MLP Academics Heidelberg von den Abstiegsrängen absetzen.

Die MLP Academics Heidelberg liegen nach dem 14. Spieltag auf dem 16. Tabellenplatz von 18 Teams in der easyCredit Basketball-Bundesliga, zwei Mannschaften steigen ab.

Das nächste Heimspiel von den MLP Academics Heidelberg gegen medi Bayreuth findet am Sonntag, 15. Januar um 15 Uhr, im SNP-dome in Heidelberg statt und ist sehr wichtig. Weitere Informationen über die Heidelberger Basketballer gibt es unter www.mlp-academics-heidelberg.de.

Text Michael Sonnick

Foto 1: Der Heidelberger Tim Coleman erzielte bei der Niederlage in Crailsheim 18 Punkte (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Matthias Lautenschläger (MLP Academics Heidelberg) hofft am 15.1 auf eine große Kulisse im SNP dome in Heidelberg (Foto Michael Sonnick)