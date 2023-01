Frankenthal – Kino für Junggebliebene im Januar: Der Nachname

Mannheim / Metropolregion Thein-Neckar(red/ak/Adler Mannheim) – Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund zehn Wochen auf Stürmer Nigel Dawes verzichten. Der 37-Jährige erlitt in der Auswärtspartie in Straubing eine Beinverletzung. „Nigel ist ein wichtiges Element unseres Sturms. Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seinem Spielverständnis sorgt er stets für Gefahr in der Offensive. Zudem ... Mehr lesen »