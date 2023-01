Brühl – Busfahren in Brühl und Rohrhof kostenlos

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar.

Fast unbemerkt (und doch schon genutzt) wurden ab Januar die Fahrpreise zwischen Brühler und Rohrhofer Haltestellen auf null reduziert. Die Gemeinde Brühl übernimmt nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss “innergemeindliche Fahrten”, um es dem ein oder anderen zu erleichtern, innerörtliche Strecken nicht mit dem Auto zurückzulegen. Konkret läuft es so ab, dass man an einer Haltestelle in Brühl oder Rohrhof einsteigt, dann ein Ticket zu der gewünschten Haltestelle in Brühl oder Rohrhof verlangt, das der Busfahrer kostenfrei übergibt, und an der Ziel-Haltestelle dann wieder aussteigt: “Die innergemeindlichen Fahrten übernehmen wir zusätzlich zu dem Gesamtdefizit des ÖPNV”, erläutert Bürgermeister Dr. Ralf Göck, denn dies sei ein begrenzter Aufwand, “den das Verkehrsunternehmen uns gut zurechnen kann”. Über das erhöhte Gesamtdefizit bezuschusse die Gemeinde indirekt außerdem noch andere vergünstigte Angebote für “übergemeindliche” Fahrten wie das Maxx-Ticket für Schüler, das Job-Ticket für Arbeitnehmer oder die Seniorenkarte. Berechtigt sind nicht nur Brühler Bürgerinnen und Bürger, sondern alle, die zwischen den immerhin elf Haltestellen der Hufeisengemeinde busfahren wollen.

Bürgermeisteramt Brühl