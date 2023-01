Ludwigshafen – Per Fernstudium an der HWG Ludwigshafen ein MBA-Degree erwerben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Frau Sophia Richter während eines Beratungsgesprächs

Graduate School Rhein-Neckar stellt drei Fernstudiengänge vor

Im Rahmen von drei Online-Veranstaltungen informiert die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN), eine 100%ige Tochter der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU), über drei weiterbildende MBA-Studiengänge der HWG LU, die berufsbegleitend per Fernstudium angeboten werden. Die virtuelle Informationsreihe startet am Dienstag, den 17. Januar 2023 mit der Vorstellung des Fernstudiums MBA Unternehmensführung. Interessierte werden um eine Voranmeldung per Mail bei Sophia Richter unter sophia.richter@gsrn.de gebeten. Am Mittwoch, den 18. Januar 2023 gibt es alles Wissenswerte über den MBA Logistik – Management & Consulting. Wer sich für diesen Bereich interessiert, wird um Voranmeldung bei Annkathrin Scheller per Mail an info@gsrn.de gebeten. Den Abschluss der Reihe bildet am Donnerstag, den 19. Januar 2023 der Fernstudiengang MBA Digital Finance, Strategie & Accounting; hier erfolgt die Voranmeldung ebenfalls bei Frau Richter unter sophia.richter@gsrn.de. Die Veranstaltungen finden jeweils über Zoom statt und starten um 17.00 Uhr. Nach der Voranmeldung werden die Zugangsdaten an die Teilnehmenden verschickt.

Berufsbegleitend und flexibel studieren

Die berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote richten sich an Interessierte mit einem ersten Hochschulabschluss jeder Fachrichtung und mindestens einjähriger Berufserfahrung nach dem Erststudium. Auch beruflich qualifizierte Personen ohne ersten Hochschulabschluss, aber mit mehrjähriger qualifizierter und einschlägiger Berufspraxis in der jeweiligen Fachrichtung können nach einer erfolgreich bestandenen Eignungsprüfung zugelassen werden. Die Studiengänge werden weitestgehend zeit- und ortsunabhängig nach dem Blended-Learning-Konzept durchgeführt, einer Mischung aus Selbststudium der Lernmaterialien, fachlich unterstützt durch eine virtuelle Lernplattform der Hochschule, sowie gelegentlichen Präsenzveranstaltungen an der Hochschule. Die akkreditierten Fernstudienangebote schließen mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration (MBA) ab. Wer sich in einzelnen Bereichen Fachwissen aneignen möchte, kann einzelne Module belegen und mit einem Hochschulzertifikat der HWG LU abschließen.

Online-Anmeldung über das zfh

Die HWG LU bietet die Studiengänge über die GSRN und in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz an. Beim zfh können sich Fernstudieninteressierte noch bis zum 31. Januar 2023 für das kommende Sommersemester online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung.

Weitere Informationen unter:

www.gsrn.de/ufue oder www.zfh.de/mba/unternehmensfuehrung

www.gsrn.de/lmc oder www.zfh.de/mba/logistik

www.gsrn.de/dfsa oder www.zfh.de/mba/finance

Quelle: Graduate School Rhein-Neckar gGmbH