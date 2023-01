Heidelberg – Recyclingkaufhaus „Die Möbelhalle“ mit geänderten Öffnungszeiten

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar Die Versicherungskammer Stiftung vergibt in diesem Jahr wieder den Ehrenamtspreis für Engagierte aus Rheinland-Pfalz und Bayern, die sich in Vereinen, in Hilfsorganisationen oder Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Sport einsetzen. Dieses Jahr steht der Preis unter dem Motto „Gesellschaft im Wandel – Ehrenamt im Wandel“ und ist mit ... Mehr lesen »