Heidelberg – ADFC-Kampagne „Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr!“: Schülerinnen und Schüler setzten das Thema kreativ um

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/pm ADFC Rhein-Neckar) – Plakate sind vom 10. bis zum 30. Januar im Foyer des Heidelberger Rathauses zu sehen – Ausstellungseröffnung am 10. Januar um 17 Uhr Im Frühjahr 2022 hatte der ADFC Rhein-Neckar im Rahmen seiner Jahreskampagne „Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr” zu einem Plakat- und Malwettbewerb für Schulen aufgerufen. Zielgruppe waren Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8. Gesucht wurden Plakate, die sich dem Thema „Rücksicht im Straßenverkehr“ positiv nähern. Ob ernst oder mit einem Augenzwinkern, das Plakat sollte einen Denkanstoß geben. Für die besten Entwürfe waren Preise in Höhe von 300, 200 bzw. 100 Euro ausgesetzt. Vier Schulen nahmen teil und reichten 44 Werke ein. Eine Jury mit RNZ-Redakteur Carsten Blaue, Grafikdesigner Götz Gramlich, ADFC-Jugendleiterin Lena Herrmann, Kristina Schaum vom ADFC Mannheim und der Fahrrad-Initiative für Kinder, Kidical Mass Mannheim, sowie ADFC-Pressesprecher Bert-Olaf Rieck kürten die Wettbewerbsgewinner*innen. Im Namen der drei Schirmherren der ADFC-Kampagne, Landrat Stefan Dallinger sowie der Oberbürgermeister von Mannheim und Heidelberg, Peter Kurz und Eckart Würzner, übergab Stefan Hildebrandt, Erster Landesbeamter des Rhein-Neckar-Kreises, nach den Sommerferien die Preise an die Gewinner*innen.

Die Preisträger*innen

– Erster Preis (300 Euro): Kim Scheidecker und Stella Gerlinski (Helmholtz-Gymnasium Heidelberg);

– Zweiter Preis (200 Euro): Linus Schmidt (Helmholtz-Gymnasium Heidelberg);- Dritter Preis (100 Euro): Fahrrad-AG der Internationalen Gesamtschule Heidelberg.

– Ein Sonderpreis ging an die Turmschule Leimen.

Alle Wettbewerbsbeiträge sind vom 10. bis zum 30. Januar im Foyer des Heidelberger Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Die Ausstellung wird am Dienstag, 10. Januar 2023, um 17 Uhr von Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain eröffnet.