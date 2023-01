Frankenthal – Strohhutfestbutton 2023: Entwürfe gesucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Wenn in Frankenthal Strohhutfest gefeiert wird, darf ein Accessoire nicht fehlen: der Strohhutfestbutton. Das Motiv des jährlich neu gestalteten Buttons kommt in der Regel von Frankenthaler Künstlern. In diesem Jahr ruft die Stadtverwaltung zu einem Wettbewerb auf. Egal ob Foto, Collage, Grafik oder Malerei: Gesucht wird das Motiv des Strohhutfestbuttons 2023. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – lediglich der Bezug zu Frankenthals beliebtestem Fest soll zum Ausdruck kommen.

Einsendeschluss Ende Februar

Maximal drei Vorschläge können pro Teilnehmer eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Genaue Informationen und Ausschreibungsunterlagen sind unter www.frankenthal.de/strohhutfest zu finden. Die Einsendung ist per Mail an maike.oeschger@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal – Bereich Kultur und Sport, Stichwort „Buttonwettbewerb 2023“, z.Hd. Maike Oeschger, Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal möglich.

Eine Jury wählt das Gewinnermotiv aus. Der Vorverkauf startet rund zehn Tage vor dem Fest, das in diesem Jahr vom 8. bis 11. Juni stattfindet. Aus dem Erlös der jährlichen Buttonaktion wird das Musikprogramm der kommenden Jahre mitfinanziert.

