Viernheim – Neujahrskonzert der Starkenburg Philharmoniker – Ein Feuerwerk der guten Laune

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Fans der Neujahrskonzerte haben lange gewartet, nun ist es endlich wieder soweit. Zum Start ins neue Jahr 2023 laden am 15. Januar die Starkenburg-Philharmoniker in das Bürgerhaus Viernheim ein, Beginn ist um 17 Uhr.





Die Starkenburg-Philharmoniker dürfen im Jahre 2023 ihr 20-jähriges Bestehen feiern und haben als Auftakt des Festjahres ein Gute-Laune-Programm mit den beliebtesten Stücken der letzten Jahre aus Oper, Operette und Filmmusik zusammengestellt. Die Besucher dürfen sich auf die Gesangssolisten freuen, die Sopranistin Gunda Baumgärtner und den Tenor Antonio Rivera. Beide sind gern gesehene Gäste bei den Starkenburg Philharmonikern und ein Garant für prickelnde Momente.

Die Starkenburg Philharmoniker, im Jahr 2003 gegründet, sind heute eine feste Größe im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar. Durch Konzertprogramme, die aus den verschiedensten Genres stammen, beweisen sie ihre Versiertheit und Wandlungsfähigkeit. 2006 fand das erste Neujahrskonzert in Viernheim statt. Damit wurde eine Tradition begründet, die bis heute andauert. Die Neujahrskonzerte haben inzwischen 20.000 begeisterte Besucher in Viernheim und in Orten der näheren Umgebung besucht.

Das Orchester unter seinem künstlerischen Leiter und Gründer Günther Stegmüller freuen sich auf beschwingte Stunden. Die Moderation liegt in den bewährten Händen der charmanten Jutta Werbelow.

Karten sind ab sofort zum Preis von 33/29/25 € erhältlich:

• online unter www.starkenburg-philharmoniker.de

• per Mail unter tickets@starkenburg-philharmoniker.de

• persönlich bei der Musikschule Viernheim (Kreuzstraße 2-4)

• telefonisch unter 06204-988-403

• an der Abendkasse

Quelle. Starkenburg Philharmoniker e.V