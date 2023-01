Speyer – Beteiligungsaktion zur Umgestaltung des Postplatzes

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Beteiligungsprozesse rund um den Verkehrsversuch Postplatz/Gilgenstraße sind in vollem Gange. So haben am Mittwoch, 11. Januar 2023 Anwohnende und weitere interessierte Bürger*innen die Gelegenheit, mit Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Stadtberatung Dr. Fries über den dreistufigen Verkehrsversuch und die Umgestaltung des Postplatzes in den Austausch zu treten. Bei dem Gespräch, das ab 17.30 Uhr im Erdgeschoss der Postgalerie stattfindet, können selbstverständlich auch offene Fragen geklärt sowie Anregungen der Anwohnenden eingebracht werden. Eine Anmeldung zur Aktion ist nicht erforderlich. Wer aber das Anmeldeformular nutzen und Fragen vorab zusenden möchte, kann dieses unter www.speyer.de/postplatz abrufen. Dort sind zudem die Kontaktdaten der Ansprechpartnerinnen von Stadtverwaltung und Stadtberatung sowie ausführliche, stetig aktualisierte Informationen hinterlegt.

Wer sich als Anwohnender in dem Projekt engagieren möchte, kann Teil der sogenannten Begleitgruppe werden. Die Begleitgruppe ist ein Arbeitskreis aus Verwaltung, Politik, ansässigem Einzelhandel und Gastronomie, Vertretenden der Jugendlichen, Senioren, Beeinträchtigen sowie der Anwohnerschaft. Ziel der Begleitgruppe ist es, Erfahrungen zum Verkehrsversuch auszutauschen, die Erkenntnisse in die Gruppe rückzukoppeln und gemeinsam neue Ideen für die kommenden Monate zu entwickeln. Weitere Informationen zur Teilnahme sowie der Link zum Anmeldeformular sind unter www.speyer.de/postplatz einsehbar.