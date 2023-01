Ludwigshafen – Über das Schöne, die Wahrnehmung und das Kunstwerk – Online-Einführung in die Philosophie der Ästhetik an zehn Abenden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Heinrich Pesch Haus lädt zu einer zehnteiligen Online-Einführung in die Philosophie der Ästhetik ein. An zehn Abenden befasst sich HPH-Bildungsreferent Dr. Matthias Rugel SJ mit Fragen wie etwa „Was ist Ästhetik und was ist das Philosophische daran?“, „Ist Schönheit in den Dingen oder im Betrachter?“ oder „Wie wird Kunst heute verstanden?“. Der Kurs beginnt am 18. Januar 2023 um 19 Uhr und wird an den folgenden Freitagen fortgesetzt. Der Kurs hat einführenden Charakter und orientiert sich an dem Band von Maria E. Reichers „Einführung in die philosophische Ästhetik“. Er lässt viel Raum für Debatte und Kontroverse. Es werden auch einzelne Kunstwerke betrachtet und ausgewählte Positionen in der Geschichte der Philosophie beleuchtet. Der Kurs kostet 135 Euro, der erste Termin ist als Testtermin kostenfrei. Eine Anmeldung ist online auf der Homepage des HPH unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen möglich. Für das Online-Seminar wird ein virtueller Konferenzraum von MS-Teams genutzt, der Link wird am Tag vor dem Seminar versendet.

Bild: pixabay/Antonio Lopez