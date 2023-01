Ludwigshafen – Krippenweg in Maudach – Rundgang am 8.1.23

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Rundgang mit Krippenbaumeister Markus Trescher am 8.1.23

Seit vielen Jahren gestaltet der Maudacher Markus Trescher Krippen. Die Geburt Jesu findet in der Grotte zu Bethlehem, in einem Schwarzwaldhof, vor den Ruinen des Freiburger Münsters oder in einem Maudacher Bauernhaus statt. Im Advent 2022 hat der Krippenbaumeister erstmals seine Krippen sowie einige Krippen anderer Krippenbauer an verschiedenen Stellen in Maudach ausgestellt und zu einem Krippenweg zusammengefasst.

Am Ende der Weihnachtszeit lädt die Pfarrei Hl. Katharina von Siena ein, einige Stationen des Krippenweges in Maudach gemeinsam anzuschauen. Treffpunkt ist am Sonntag, 8. Januar, 18.00 Uhr am Maudacher Schloss. Markus wird die Führung übernehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen finden sich unter maudach.de/Krippenweg.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen