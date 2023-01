Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr ein im Bereich der Brandenburger Straße im Stadtteil Vogelstang geparkter Volkswagen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, dennoch entstand ein Totalschaden am Fahrzeug. An einem daneben geparkten Fiat entstand durch die Brandhitze ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund ... Mehr lesen »