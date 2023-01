Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute hat sich ein weithin hörbarer Klangteppich über die Quadrate Stadt gelegt. Alle Glocken der katholischen Gotteshäuser im Dekanatsgebiet haben in das diözesane Trauergeläut für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. am Tag seiner Beerdigung um 12 Uhr eingestimmt. Darüber hinaus sind die Gläubigen in den kommenden Wochen noch zum Gebet und zu ... Mehr lesen »