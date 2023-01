Ludwigshafen – Beethoven für Alle

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 12. Januar 2023 findet der dritte Abend in der Reihe „Beethoven für Alle“ statt. Unter dem Titel „Wo bin ich? Und, wenn ja, etwa in C-Dur?“ lädt Pianist Kai Adomeit um 19.00 Uhr zu einem Beethoven-Abend in die Philharmonie ein. Um das Leben und Schaffen des Komponisten Ludwig van Beethoven kursieren zahlreiche Anekdoten und Geheimnisse, denen sich der langjährige staatsphilharmonische Pianist Kai Adomeit gemeinsam mit dem Publikum in seinem Konzert „Beethoven für Alle“ annähert. In der dritten Ausgabe stehen einige Werke, die Ludwig van Beethoven in C-Dur komponiert hat, auf dem Programm. Dazu fragt Kai Adomeit, warum Beethoven beim Üben nie langweilig wurde, was ein Oktavglissando ist, warum der Komponist es erfunden hat, und außerdem berichtet der Pianist von seinem privaten Alltag: Denn was ist eigentlich das Spannende an jahrelangem Klavierunterricht? Der musikalische Abend wird zugleich eine Entdeckungstour, denn Kai Adomeit blickt mit dem Publikum in das Innere des Klaviers und erklärt die mechanischen Raffinessen des Instruments.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, einer Anmeldung bedarf es nicht. Spenden für den Instrumentenfonds der Philharmonie sind willkommen.

Das Konzert im Überblick:

Do, 12. Januar 2023, 19.00 Uhr

Ludwigshafen, Philharmonie

Beethoven für Alle

„Wo bin ich? Und, wenn ja, etwa in C-Dur?“

Programm:

Sonate C-Dur, op.2 Nr.3

Sonate g-moll, op.49 Nr.1

Rondo C-Dur, op.51 Nr.1

Bagatelle C-Dur WoO 56

Polonaise C-Dur, op.89

Andante Favori WoO 57 (ursprünglicher Mittelsatz von Op.53)

Sonate C-Dur, op.53 „Waldstein-Sonate“

Kai Adomeit, Klavier und Moderation