Landau – Landaus neuer Oberbürgermeister zum Antrittsbesuch beim EWL – Dr. Dominik Geißler besichtigt Wertstoffhof und Kläranlage

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Als wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur stand der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) bereits in der ersten Arbeitswoche des neuen Landauer Oberbürgermeisters Dr. Dominik Geißler in dessen Terminkalender. Gemeinsam mit Bernhard Eck, Vorstand des EWL, besichtigte er den Wertstoffhof und mit Dr. Markus Schäfer, Abteilungsleiter Abwasserbeseitigung, die Kläranlage. Nachhaltigkeit und aktive Daseinsvorsorge auch für kommende Generationen zu betreiben, sei das Hauptanliegen des EWL, betonte EWL-Vorstand Eck beim Besuch des neuen Stadtchefs. Das spiegelt sich auch im Wirtschaftsplan für 2023 wider: Allein für den Grundwasserschutz sind dort fast 5 Millionen Euro eingeplant, davon 0,7 Millionen Euro für die weitere Optimierung der Kläranlage. „Ich begrüße es sehr, dass der EWL eine vierte Reinigungsstufe plant und sich zum Ziel gesetzt hat, die Kläranlage energieautark zu betreiben“, so OB Dr. Geißler. „Eine so innovative und nachhaltige Infrastruktur ist eine wichtige Basis für ein klima-, umwelt- und ressourcenschonendes Leben in Landau“, freut sich der neue Stadtchef.

Quelle: EWL