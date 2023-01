Kaiserslautern – Ins Steinmetz-Handwerk reinschnuppern – Meisterschule für Handwerker bietet Workshops an

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Meisterschule für Handwerker (MHK) in Kaiserslautern, Am Turnerheim 1, veranstaltet für alle, die Interesse am Steinmetz- und Steinbildhauer-Handwerk haben, je einen kostenlosen Schnupper-Workshop am Dienstag, 17. Januar, und am Dienstag, 14. Februar, jeweils von 9 bis 15 Uhr an. Treffpunkt ist die Steinmetzwerkstatt hinter dem Turnerheim auf dem Seß; wer will kann auch eine Begleitperson mitbringen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter twilzer@mhk-kl.de erforderlich.

Der Workshop bietet einen Blick hinter die Kulissen und vermittelt an verschiedenen Stationen einen Einblick in das Berufsfeld eines Steinmetzes und Steinbildhauers. beziehungsweise einer Steinmetzin und Steinbildhauerin. Die Teilnehmenden lernen das Arbeiten mit dem Stein kennen und haben auch die Möglichkeit, selbst zu modellieren. Der Infotag zum Mitmachen kann bei der Entscheidung helfen, eine Ausbildung zum Steinmetzen und Steinbildhauer zu absolvieren, was an der Berufsfachschule der MHK möglich ist; ein Schulgeld wird übrigens nicht erhoben.