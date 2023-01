Heppenheim – Bürgersprechstunde der Polizei

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeidirektion Heppenheim bietet am Dienstag, 10. Januar, die nächste polizeiliche Sprechstunde in der Fußgängerzone vor dem Stadthaus an. Michael Majewski, Schutzmann vor Ort, steht Bürgern als Ansprechpartner in allen Sicherheits- und Ordnungsbelangen von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

