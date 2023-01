Südliche Weinstraße – Neujahrsempfang des Landkreises Südliche Weinstraße am 13. Januar 2023 in Herxheim

Südliche Weinstraße / Herxheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang des Landkreises Südliche Weinstraße am 13. Januar 2023 in Herxheim

Der Landkreis Südliche Weinstraße lädt ein zum traditionellen Neujahrsempfang – endlich wieder in Präsenz. Dieses Mal gastiert er am Freitag, 13. Januar, in der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Seit vielen Jahren ist das Neujahrskonzert des Kreisjugendorchesters Südliche Weinstraße unter der Leitung von Jochen Schnepf der Höhepunkt des Empfangs, so auch dieses Jahr.

„Herzlich lade ich alle Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang unseres schönen Landkreises ein“, so Landrat Dietmar Seefeldt. „Stoßen wir bei guten Gesprächen auf das neue Jahr und auf unser Miteinander an.“ Im besonderen Fokus stehen bei der Veranstaltung neben der Musik auch die Bildenden Künste, so der Landrat. Dozentinnen und Dozenten der Kunstschule Villa Wieser in Herxheim stellen in der Elmar-Weiller-Festhalle ihre Exponate aus. Die Werke der Künstlerinnen und Künstler können nicht nur bestaunt, sondern auch erworben werden. Der Empfang ist zugleich festlicher Auftakt ins Jubiläumsjahr „1250 Jahre Herxheim“.

Nach dem Konzert des Kreisjugendorchesters hält Landrat Seefeldt die Neujahrsansprache. Im Anschluss sind die Gäste zu einem Umtrunk und kleinen Imbiss eingeladen.

Für eine bessere Planung bitten wir um eine Anmeldung per E-Mail an neujahr@suedliche-weinstrasse.de

Quelle Kreisverwaltung südliche Weinstraße