Landau – Mehr Landauerinnen und Landauer – Bürgerbüro und Standesamt veröffentlichen Bevölkerungsstatistik für 2022 – Plus von 690 Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Südpfalzmetropole

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Neues Jahr, neue Bevölkerungsstatistik: Das Standesamt und das Bürgerbüro der Stadt Landau haben jetzt ihre Zahlen für 2022 vorgelegt. Von Geburten und Eheschließungen bis hin zu den Entwicklungen bei den Sterbefällen gibt es darin einiges zu entdecken. Besonders interessant in diesem Jahr: Landau wächst. Ende 2022 waren 49.124 Einwohnerinnen und Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Landau gemeldet – ein Plus von 690 im Vergleich zum Vorjahr (48.434). Wichtig zu wissen: Für die Statistik der Geburten und Sterbefälle muss zwischen den Zahlen des Standesamts und des Bürgerbüros unterschieden werden. So zählt das Standesamt alle Geburten und Sterbefälle in Landau, während das Bürgerbüro die Geburten und Sterbefälle von Landauerinnen und Landauern in seine Statistik mit aufnimmt.

Im zurückliegenden Jahr wurden in Landau 1.077 Kinder geboren – 207 weniger als im Baby-Boom-Jahr 2021. Auch bei den Zahlen des Bürgerbüros ist ein Rückgang bei den Geburten zu verzeichnen. So erblickten im vergangenen Jahr 386 kleine Landauerinnen und Landauer das Licht der Welt – im Vergleich zu 412 im Vorjahr. Dem gegenüber steht die Zahl der Sterbefälle: In Landau starben im Jahr 2022 764 Menschen. Das sind deutlich weniger als in den vergangenen Jahren (2021: 808; 2020: 778; 2019: 693; 2018: 664). Unter den Landauerinnen und Landauern blieb die Zahl der Sterbefälle mit 525 fast gleich hoch wie im Vorjahr (2021: 529; 2020: 476; 2019: 466; 2018: 494). Das Standesamt führt darüber hinaus die Statistik der Eheschließungen. 259 Mal läuteten in Landau im vergangenen Jahr die Hochzeitsglocken – und damit etwa ebenso häufig wie im Vorjahr mit 252 Eheschließungen. Von den 259 Paaren, die sich im vergangenen Jahr in Landau das Ja-Wort gaben, waren fünf gleichgeschlechtlich (2021: 4; 2020: 10; 2019: 12; 2018: 10).

