Heidelberg – Sternsinger im Heidelberger Rathaus empfangen – Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Jahresbeginn sind die Sternsinger der Pfarrgemeinden Heidelbergs wieder unterwegs. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkünden sie den Segen „Christus Mansionem Benedicat“. Das steht für: „Christus segne dieses Haus und alle, die drin gehen ein und aus.“ Am Mittwoch, 4. Januar 2023, hat Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain im Namen der Stadt Heidelberg mehrere Sternsingergruppen im Heidelberger Rathaus empfangen. Schmidt-Lamontain begrüßte gemeinsam mit Tanja Becker, Gemeindereferentin der katholischen Stadtkirche, die Kinder und Jugendlichen im Großen Rathaussaal und dankte ihnen für ihren Einsatz. Nach der Weitergabe des Friedenslichtes schrieben die Sternsinger Segensspruch neben den Haupteingang des Rathauses. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner spendete 500 Euro aus seinen persönlichen Verfügungsmitteln für die Sternsingeraktion.



Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt ALIT laut Sternsinger-Aktion an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von ALIT organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation Bundesweit beteiligen sich Sternsinger an der Aktion, die 1959 erstmals gestartet wurde. Getragen wird sie vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Der jährliche Empfang der Sternsinger im Heidelberger Rathaus findet seit 2009 statt.

