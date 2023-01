Weinheim – Renault Clio verursacht Schaden von über 10.000 EUR – mehrere Fahrzeuge sowie anliegendes Wohnhaus beschädigt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Der Fahrer eines Renaults kam am Dienstagmorgen, den 03.01.2023 gegen 07:30 Uhr aus ungeklärter Ursache in der Odenwaldstraße im Ortsteil/Stadtteil Rippenweier von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem am Straßenrand geparkten Audi, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren abgestellten PKW geschoben wurde. Ein anliegendes Wohnhaus wurde durch die verschobenen Fahrzeuge an der Fassade beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der Audi waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 11.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.