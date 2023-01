Speyer – Pontifikalamt an Dreikönig

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

Gottesdienst mit Weihbischof Georgens im Dom zu Speyer

Die heiligen drei Könige an der Domkrippe © Domkapitel Speyer, Foto: Karl Hoffmann

Zum “Fest der Erscheinung des Herrn” wird am Freitag, 6. Januar 2023, dem Dreikönigstag, um 10 Uhr im Speyerer Dom ein Pontifikalamt gefeiert. Zelebrant und Prediger ist Weihbischof Otto Georgens. Musikalisch wird die Messe von den Nachwuchschören des Mädchenchores und der Domsingknaben gestaltet. Sie singen die „Missa in D“ von Richard R. Terry. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Epiphanias – Erscheinung des Herrn oder auch: Dreikönigstag

Das Fest der Erscheinung des Herrn – nach dem Griechischen auch Epiphanie genannt – gehört zu den Hochfesten in der katholischen Kirche. Es beschließt zusammen mit dem Fest der Taufe des Herrn am nachfolgenden Sonntag den Weihnachtsfestkreis. Der Name besagt, dass in Jesus Christus Gott selbst in der Welt erschienen ist. In den Gottesdiensten dieses Tages wird das Evangelium von den Sterndeutern aus dem Osten gelesen, die sich von einem Stern zu dem neu geborenen Jesuskind in Betlehem führen ließen und ihm huldigten. Bezugnehmend auf ihre Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe machte die spätere Überlieferung aus den Sterndeutern drei Könige. Nach ihnen wurde das Fest auch Dreikönigstag genannt.

Quelle: Bistum Speyer