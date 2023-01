Schwetzingen – Virtuelle Infoveranstaltung für werdende Eltern

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar

Digitaler Infoabend der GRN-Klinik Schwetzingen rund um das Thema Geburt / Interaktives Webinar mit Kreißsaalführung

Am Mittwoch, 18. Januar, um 18 Uhr bietet die GRN-Klinik Schwetzingen einen digitalen Infoabend für werdende Eltern an. Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, informiert zusammen mit Hebamme Nicole Roth über alle wichtigen Abläufe rund um das Thema Geburt und beantwortet Fragen der Teilnehmer. Mit auf dem Programm steht auch eine virtuelle Kreißsaalführung.

Mit dem Konzept der interaktiven Webinare hat man in Schwetzingen sehr gute Erfahrungen gemacht und möchte diese daher auch weiterhin für alle werdenden Eltern anbieten. Diese haben so die Möglichkeit, sich bequem von der Couch aus mit den Räumlichkeiten der Geburtshilfe in Schwetzingen und den Geburtsabläufen vertraut zu machen. „Für uns ist es ganz wichtig, Vertrauen zu schaffen und die werdenden Eltern von Beginn an individuell und optimal zu unterstützen,“ sagt Dr. Maleika.

Anmelden können sich alle Interessenten bis 18. Januar, 12 Uhr, online über die offizielle Webseite der GRN-Klinik unter www.grn.de/veranstaltungen oder unter folgendem Short-Link: https://bit.ly/3WHyhWb. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein funktionsfähiger Laptop (ggf. auch Smartphone) mit einer stabilen Internetverbindung. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten den Link zum Einwählen in das Online-Meeting wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn an die angegebene E-Mail-Adresse. Das Angebot ist kostenlos.

Weitere Informationen zur Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/die-fachdisziplin



Nicole Roth, Hebamme in der GRN-Klinik Schwetzingen. Foto: GRN

Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen. Foto: GRN

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH