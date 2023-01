Rhein-Pfalz-Kreis – Hilfe für die Ukraine – Beschaffung und Transport von Notstromaggregaten für drei Kinderheime

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Krieg in der Ukraine hält unvermindert an. Durch die teilweise zerstörte Infrastruktur fehlt es flächendeckend an Strom. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat daher aus den vorhandenen Spenden von Bürgerinnen und Bürgern drei Notstromaggregate gekauft und diese am Mittwoch, 04. Januar 2023, in drei Kinderheime in die Ukraine transportiert. Um den Kindern wenigstens warme Mahlzeiten oder heiße Getränke bieten zu können, dürfen sich nun drei Kinderheime in der Ukraine in den Orten Domboki, Swaljawa und Tschenadijewo über Notstromaggregate freuen. Trotz der momentanen Lieferschwierigkeiten von Geräten dieser Art konnten diese überraschenderweise schnell beschafft werden. Die Geräte mit je rund 10 KW-Leistung sollen die Not in den jeweiligen Kinderheimen ein wenig lindern. Den Transport begleiten eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung und deren Mann, die beide gebürtige Ukrainer sind.

Landrat Clemens Körner bedankt sich auch im Namen des Kreisvorstandes ganz herzlich bei den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Pfalz-Kreises für die weiterhin große Spendenbereitschaft. „Es ist unvorstellbar, wie sehr die Menschen in der Ukraine gerade jetzt im kalten Winter leiden müssen. Ich freue mich, dass wir mit den Spenden diese Notstromaggregate in die Ukraine liefern können, um wenigstens in drei Heimen den Kindern etwas Wärme und Zuversicht bringen zu können“, erläutert Landrat Körner. Weiterhin bedankt sich Landrat Körner ganz herzlich bei den Helfern der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, die kurzfristig bei der Umladung der Aggregate geholfen haben.

Gerne werden weitere Spenden auf dem Spendenkonto des Rhein-Pfalz-Kreises unter IBANDE21 5455 0010 0193 9148 50 mit dem Verwendungszweck „Ukraine“, entgegengenommen.

