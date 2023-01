Mannheim – Käfertaler Neujahrsempfang

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Fr. 13.01.2023, 19 Uhr im Kulturhaus Käfertaler Neujahrsempfang

Nach vier Jahren Krisenmodus, zunächst wegen der Sanierung des Kulturhauses und dann wegen der Pandemie, freut sich die Interessengemeinschaft Käfertaler wieder zu einem „richtigen“ Neujahrsempfang in das Kulturhaus einladen können. „Natürlich sind die Zeiten nicht unbedingt so, dass man gerne feiert, aber wir denken, es ist wichtig auch jetzt als Gesellschaft zusammenzuhalten. In diesem Sinn würden wir uns freuen, viele Bewohner*innen von Käfertal und Freund*innen des Kulturhauses begrüßen zu können.“ So Ute Mocker, Vorsitzende der IG Käfertaler Vereine und Kulturhausleiterin.

Das diesjährige Programm bestreiten einheimische und geflüchtete Mitglieder des Younity Chors und der gemeinsamen Band von Kulturhaus und KJH ST. Josef. Dazu kommt die Schlüsselübergabe an die Löwenjägern und Spargelstechern durch den Leiter des Bürgerservice Käfertal, Frank Kassner.

Außer einer Rede von Ute Mocker, werden Bürgermeister Ralf Eisenhauer als Stadtvertretung und Robert Hofmann von Bündnis 90/ Die Grünen für den Bezirkbeirat sprechen. Danach sind alle Gäste zu guten Gesprächen bei einem Glas Sekt oder Saft und Fingerfood eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die soziokulturelle Arbeit im Kulturhaus, aktuell für den Umzug des Younity Studios und die Jugendkulturarbeit mit einheimische und geflüchtete Jugendliche, sind sehr willkommen.

Einlass: 18:30 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 19:00 Uhr

Karten zum Preis von 12 Euro sind über kulturhauskaefertal.de erhältlich.

So kommt man zum Kulturhaus:

Nächste Haltestelle Busse und Bahn: Käfertal Bahnhof

Parken am Kulturhaus

Kulturhausparkplatz Gartenstraße: kostenlos

Rewe Parkplatz: kostenpflichtig: https://www.rent.park-depot.de

Quelle: Kulturhaus Käfertal