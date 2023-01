Ludwigshafen – Verwaltung bittet Kunden und Kundinnen der Gewerbemeldestelle um Geduld

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aufgrund einer hohen Nachfrage nach Dienstleistungen der Gewerbemeldestelle und der dort derzeit personell angespannten Situation sollten sich Bürger*innen darauf einstellen, dass ihre Anliegen in den kommenden Wochen teilweise nur verzögert bearbeitet werden können. Die Stadtverwaltung bittet deshalb die Kund*innen, sowohl vor Ort mit längeren Warte- als auch generell mit längere Bearbeitungszeiten von An-, Um- und Abmeldungen von Gewerben zu rechnen. Um die Bearbeitung zu beschleunigen und zu erleichtern, empfiehlt die Verwaltung den Kund*innen, ihre Anliegen mit Angaben ihrer Kontaktdaten und telefonischen Erreichbarkeit per E-Mail an die Adresse gewerbemeldestelle@ludwigshafen.de zu schicken.

Grundlegende Informationen zur An-, Um- und Abmeldung von Gewerben sind auf der städtischen Homepage www.ludwigshafen.de in der Rubrik “Bürgerservice” unter “Dienstleistungen von A-Z” beim Unterpunkt “Gewerbe- An-, Um- und Abmeldung” aufgeführt.

Quelle Stadt Ludwigshafen Foto Archiv MRN News