Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (02.01.2023) auf Dienstag (03.01.2023) in ein Nagelstudio in der Mundenheimer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.