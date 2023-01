Ludwigshafen – Buslinien werden wieder regulär bedient

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Krieg in der Ukraine hält unvermindert an. Durch die teilweise zerstörte Infrastruktur fehlt es flächendeckend an Strom. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat daher aus den vorhandenen Spenden von Bürgerinnen und Bürgern drei Notstromaggregate gekauft und diese am Mittwoch, 04. Januar 2023, in drei Kinderheime in die Ukraine transportiert. Um den Kindern wenigstens ... Mehr lesen »