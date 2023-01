Ludwigshafen – Abfall- und Wertstoffkalender bis zum Wochenende stadtweit verteilt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Verteilung des diesjährigen Abfall- und Wertstoffkalenders durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) soll voraussichtlich Ende der laufenden Woche abgeschlossen sein, so dass jeder Haushalt im Stadtgebiet versorgt sein wird. In der Gartenstadt, Mitte, Mundenheim und Oggersheim läuft die Verteilung noch, während in den übrigen Stadtteilen die Anwohner*innen den Kalender für das Jahr 2023 mittlerweile in ihre Briefkästen bekamen.

Die Abholtage sind in den jeweiligen Stadtteilen unverändert geblieben. Das heißt, war in einem Stadtteil die Leerung bisher am Montag vorgesehen, erfolgt diese auch künftig weiterhin montags beziehungsweise in einem Stadtteil am jeweils bisher gewohnten Wochentag.

Ein digitaler Abfall- und Wertstoffkalender ist bereits jetzt auf www.abfallkalender.ludwigshafen.de hinterlegt. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich einen persönlichen Kalender erstellen zu lassen.

Zusätzlich steht die Abfall-LU-App zum kostenlosen Download bereit. Mit der Abfall-LU-App haben Nutzer*innen unterwegs die wichtigsten Informationen rund um die Abfallentsorgung in Ludwigshafen direkt zur Hand. Eine individuell einstellbare Erinnerungsfunktion weist automatisch auf bevorstehende Abfuhrtermine hin und sorgt dafür, dass kein Abfuhrtermin mehr verpasst wird.

QUelle Stadt Lu

Foto MRN News Archiv