Landau – Tschüß Weihnachtsbaum – EWL holt ab dem 9. Januar kostenlos ausgediente Tannenbäume – ein paar Regeln gelten

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Weihnachtsbäume haben nach dem Jahreswechsel im Wohnzimmer meist ausgedient. Deshalb sammelt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in der zweiten Kalenderwoche ab Montag, den 9. Januar die weihnachtlichen Symbolbäume ein. Letzter Sammeltag ist Freitag, der 13. Januar. Wann die Tanne im eigenen Bezirk vor die Tür muss, hängt vom Leerungstag der Bioabfalltonne ab. Diese Information steht im Entsorgungskalender und im Internet unter www.ew-landau.de. Für Landauer Privathaushalte, die an die Restabfallentsorgung des EWL angeschlossen sind, ist der Abhol-Service kostenlos.

Dabei gelten folgende Regeln:

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen die Weihnachtsbäume am Sammeltag ab 6 Uhr am Straßenrand beziehungsweise am Behältersammelplatz bereitstehen. An Sammelstellen muss der Tannenbaum direkt bereitgestellt werden, er wird nicht vom Holservice abgeholt Die Tannen dürfen maximal 1,5 Meter hoch sein– ansonsten sind diese zu kürzen. Weihnachtskugeln, Lametta und andere Dekorationselemente müssen komplett abgeschmückt sein.

„Wir kümmern uns um die Rückführung in den Wertstoffkreislauf. Der komplette Baum wird nach dem Einsammeln zerkleinert und der Vergärung und Kompostierung zugeführt“, informiert EWL-Abfallberater Andreas Fischer. Lametta & Co. sind dort aber nicht erwünscht, denn der dort gewonnene Kompost soll als organischer Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Sollten trotz pünktlicher und sachgemäßer Bereitstellung Weihnachtsbäume nicht eingesammelt werden, hilft die beauftragte Firma Prezero direkt unter der Rufnummer 07272 7005 35 oder per Mail an auftrag.ruelzheim.de@prezero.com. Wer nicht bis zum Abholtermin warten möchte, kann den ausgedienten und abgeschmückten Weihnachtsbaum auch im Wertstoffhof „Am Hölzel“ in Landau-Mörlheim kostenlos abgeben: montags bis samstags von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR