Heidelberg – Jahresauftaktveranstaltung stellt die Heidelberger Vereine in den Mittelpunkt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar

Stadt lädt am 15. Januar zum Stadtjugendring in Haus am Harbigweg ein / Neujahrsansprache des OB

Die Stadt Heidelberg lädt am Sonntag, 15. Januar 2023, zwischen 11.30

und 16 Uhr zur Jahresauftaktveranstaltung am und im Haus am Harbigweg,

Harbigweg 5, im Stadtteil Kirchheim ein. Die Jahresauftaktveranstaltung

findet im Wechsel mit dem großen Bürgerfest alle zwei Jahre statt. In

diesem Jahr sollen dabei unter dem Motto „Vereine – Herzstück der

Stadtgesellschaft“ die Heidelberger Vereine im Mittelpunkt stehen.

Diesen unverzichtbaren Säulen der Stadtgesellschaft wird bei der

Jahresauftaktveranstaltung eine Plattform geboten. Interessierte

Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen

sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

„Heidelberg ist eine attraktive und lebendige Stadt – dazu leisten

gerade die vielfältigen Vereine in allen Stadtteilen einen bedeutenden

Beitrag. Sie geben Menschen aller Generationen die Möglichkeit, ein

soziales Miteinander zu gestalten. Ich freue mich darauf, an diesem Tag

mit vielen engagierten Ehrenamtlichen und Gästen aus der Bürgerschaft

ins Gespräch zu kommen“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Bei der Jahresauftaktveranstaltung werden sich Vereine aus allen

Stadtteilen Heidelbergs beim Stadtjugendring Heidelberg e.V. im Haus am

Harbigweg präsentieren und die ganze Vielfalt ihrer Angebote von Sport,

Musik, Kultur bis zu sozialem Engagement zeigen. Aus Platzgründen

konnten leider nicht alle Heidelberger Vereine berücksichtigt werden und

es erfolgte in Absprache mit den Stadtteilvereinen eine Auswahl.

Vereine, die Interesse an einer Präsentation der eigenen Arbeit haben,

können sich aber schon heute für das nächste große Bürgerfest im Jahr

2024 beim OB-Referat der Stadt Heidelberg unter

repraesentation@heidelberg.de melden.

Die Jahresauftaktveranstaltung startet am Sonntag, 15. Januar, um 11.30

Uhr mit einer kurzen Show-Einlage des Kinder- und Jugendcircus Peperoni

e.V. Danach wird Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner seine

Neujahrsansprache halten. Im Anschluss gibt der Popchor der

Sängereinheit Rohrbach e.V. eine Kostprobe seines Könnens. Am Nachmittag

gibt es Zeit für Austausch und Informationen. Im Haus am Harbigweg

präsentieren sich teilnehmende Vereine an Info-Ständen und Kinder sind

zum Basteln mit den Girl Scouts Heidelberg eingeladen. Vor dem Haus gibt

es einen Wintermarkt mit Essens- und Getränkeständen und Präsentationen

von Jugendfeuerwehr, DLRG- und DRK-Jugend, den Pfadfindern und der

Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks.

Hinweise zur Anfahrt: Das Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, ist sehr gut

mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Haltestellen von

Straßenbahn (Linie 26, Messplatz) und Bus (Linie 33, Innovation Park)

befinden sich in fußläufiger Entfernung. Pkw-Parkplätze stehen auf dem

Messplatz zur Verfügung – ein Parken direkt am Haus am Harbigweg ist

nicht möglich.

Quelle: Stadt Heidelberg