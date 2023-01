Frankenthal – Statement von Christian Baldauf, MdL zur Absage des Fastnachtsumzugs 2023 in Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ich bedaure die Absage des Fastnachtsumzugs 2023 in Frankenthal sehr. Ich kann verstehen, dass sich die Stadt angesichts der immensen Auflagen seitens der Landesregierung und des SPD-geführten Innenministerium zu diesem Schritt entschieden hat. Ich kritisiere ausdrücklich die Landesregierung für ihren Regulierungswahn in dieser Sache. Die Absage von Umzügen in vielen

weiteren rheinland-pfälzischen Städten zeigt, dass dies kein “Nicht-Wollen” der Verwaltungen vor Ort ist, sondern das Problem in Mainz zu verorten ist. In anderen Bundesländern gehen Feiern und ein Sicherheitskonzept auch zusammen und das ohne kaum stemmbare Auflagen! Der Verwaltung und Bürgermeister Bernd Knöppel bin ich indes äußerst dankbar, dass sie sich nun zusammen mit den Karnevalisten um ein Alternativprogramm bemühen. Insbesondere im Sinne der Kinder, die sich immer besonders auf die fünfte Jahreszeit und den Umzug freuen, müssen wir uns um eine Alternative bemühen!

Quelle

Christian Baldauf, MdL

Foto MRN News Archiv