Rhein-Pfalz-Kreis – Das neue Jahr kreativ oder sportlich beginnen? – Angebote der vhs

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gerne informieren wie Sie über die nunmehr kurz bevorstehenden Angebote der VHS.

Drehen auf der Töpferscheine für Fortgeschrittene

Am Dienstag, den 10.01.23 beginnt der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe für Fortgeschrittene“. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit für zwei Anfänger*innen die Jahrtausende alte Kultur-Technik des Scheibentöpferns zu erlernen. Sie lernen im Rahmen des Kurses Gefäße auf der Töpferscheibe selbst zu drehen und diese anschließend zu glasieren. Die erfahrene Dozentin unterstützt Sie bei der Herstellung von Gefäßen aller Art, Sie können dabei Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Kurs findet 5x am Dienstag-

Vormittag von 08:30 bis 11:30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Keramikwerkstatt des vhs-Bildungszentrums in Schifferstadt. Die Kursnummer lautet H210006S01. Die Kursgebühren

betragen 68€ ab 8 TN und 97 € bei 6-7 TN. Ton und Glasuren werden mit der Dozentin abgerechnet. Eine Anmeldung ist nur über die örtliche vhs in Schifferstadt möglich. E-Mail:

vhs@schifferstadt.de. Ansprechpartner sind Frau Katrin Fischer und Herr Alexander Christ. Telefonnummer: 06235/44593

Ayurveda-Yoga – Balance für Körper und Seele

Sie möchten im neuen Jahr mehr für Ihre körperliche und seelische Gesundheit tun? Hierfür bietet der Kurs „Ayurveda-Yoga – Balance für Körper und Seele“ die ideale Gelegenheit.

Anfänger*innen und Fortgeschrittene können durch das Ausführen und Üben der Asanas ihre Beweglichkeit trainieren und gleichzeitig Stress abbauen. Der Kurs findet ab Montag, den 23.01.2023, jeweils 10 x von 17:00 bis 18:30 Uhr in den Räumen der Physiotherapie-Praxis Schaaf in Limburgerhof statt. Die Kursgebühren liegen bei 8 TN bei 69€ und bei 101 € bei 6-7 TN. Die Kursnummer lautet: H301127K03. Anmeldung können online über die Homepage der vhs des Rhein-Pfalz-Kreises erfolgen oder schriftlich per E-Mail oder Anmeldeformular bei der Außenstelle Limburgerhof. E-Mail: veth@limburgerhof.de, Telefonnummer: 06236/691138. Ansprechpartner in Limburgerhof ist Herr Mirco Veth.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis