Speyer – Musik zum Ende der Weihnachtszeit im Speyerer Dom – Konzert der Dommusik zum Zuhören und Mitsingen am Samstag, 7. Januar, 18 Uhr, im Dom

Speyer/Metropolregion Rhein Neckar. Am Samstag, 7. Januar 2023 um 18:00 Uhr lädt die Dommusik zu einem Konzert der Reihe „Cantate Domino“ in den Dom ein. Zum Ende der Weihnachtszeit erklingen Chor-, Bläser- und Orgelmusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart von Michael Praetorius, Giovanni Gabrieli, Josef Gabriel Rheinberger, Max Reger, John Rutter u.a. Gemeinsam mit dem Mädchenchor am Dom, den Domsingknaben und dem Domchor musizieren unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori, die Dombläser in großer Besetzung, die Sopranistin Anabelle Hund und Domorganist Markus Eichenlaub. Neben dem Zuhören sind alle Anwesenden zum Mitsingen bekannter und beliebter Weihnachtslieder in prachtvollen und festlichen Arrangements eingeladen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Arbeit der Dommusik gebeten.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail