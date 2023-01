Rhein-Pfalz-Kreis – Energiesparen in letzter Minute – Rhein-Pfalz-Kreis gibt Hilfe zur Selbsthilfe

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vermutlich in den späten Abendstunden des vergangenen Sonntags sprengten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße in Sandhausen auf und verursachten hierbei einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen montierten die Unbekannten einen nicht zugelassenen Böller am Automaten und zündeten diesen an. Durch die Explosion wurde der Automat ... Mehr lesen »